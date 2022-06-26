Тисячі пенсіонерів не матимуть доплат, адже їхня пенсія не підлягає індексації: про кого мова?

Щороку в Україні проводять індексацію виплат, та й загалом нараховують пенсіонерам різноманітні надбавки. Цьогоріч незважаючи на війну, доплати не скасували. Мільйонам українців веже проіндексували пенсію, всім іншим зроблять це до найближчим часом. Цього року під індексацію потрапили майже всі пенсіонери, а їх в Україні понад 11 мільйонів. Не пощастило лише одній категорії. Їм перерахунок, мовляв, не передбачено на законодавчому рівні.





Мова про військових пенсіонерів

В Пенсійному Фонді України пояснили, що перерахунок для цих осіб не передбачений і обгрунтували це наступним чином:

«Пенсійне забезпечення військовослужбовців визначається з урахуванням набутої вислуги років та грошового забезпечення, визначеного за останньою посадою на момент звільнення зі служби. Законодавством, що регулює питання пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців, не передбачено перерахунку пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після звільнення зі служби», – заявили у ПФУ.

Також, додали, що розмір цієї пенсії не залежить від страхового стажу. Виплата розраховується в залежності від вислуги років та грошового забезпечення, яке було на останньому місці роботи. Тобто, набуття нового стажу не дає військовим пенсіонерам права на перерахунок.

Всім іншим доплати будуть

Зокрема, вже перерахували мінімальну та максимальну пенсії. Перша перетне психологічну позначку у 2000 гривень, а друга аж 20 000. Зауважимо, що максимальну пенсію в Україні отримує лише кілька відсотків пенсіонерів. Для того, щоб на неї претендувати, потрібно весь необхідний стаж напрацювати на високооплачуваній роботі, де зарплата рівноцінна кілкьком середнім по Україні.

Також, восени доплату за віком отримають пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років. Їм дорахують по 300 гривень, які виплачуватимуться щомісячно.