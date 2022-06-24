От 5000 до 30000 евро компенсации: украинцы начали подавать заявления на выплаты

Стало известно, что украинцы, наиболее пострадавшие от войны, имеют право на компенсацию. Сумма варьируется от 5 000 до 30 000 евро, а запрос на ее выплату следует посылать в Европейский суд по правам человека. На компенсацию претендуют те, кто потерял жилье или другое имущество. Те, кто потерял близких, или пострадал сам.





Те, кто подвергался сексуальному насилию, побоям, получил травмы или тем более инвалидность. То есть все, кого война так или иначе напрямую затронула. Подать заявку можно до 16 января 2023, но не позже. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Заявку можно заполнить онлайн

Для того чтобы подать заявку, нужно воспользоваться электронной системой espl.com.ua. Там же нужно выбрать ситуацию, в которой вы оказались и которая вам дает право на оформление компенсации. Для того чтобы легче было заполнить форму, на сайте предусмотрено немало подсказок. Нужно просто следовать инструкциям и указывать нужные данные. После заполнения формы загрузите анкету, прикрепите необходимые документы и отправьте заявление из любого отделения Укрпочты. При заполнении формы, адрес по которой нужно ее отправить, сформируется автоматически. Его нужно наклеить на конверт. Доставка будет бесплатной. Также можно заполнить заявку и за своего родственника или близкого человека, который по какой-то причине не может это сделать самостоятельно. Сроки рассмотрения анкет могут колебаться до года, однако шанс получить компенсацию очень высок.

Украинцы подают заявки на возмещение утраченного имущества

Также, в “Дии” уже можно подать заявку, чтобы получить компенсацию за разрушенное в результате боевых действий имущество. Пока неизвестно, когда людям начнут выплачивать средства, однако заявок уже поступило немало.