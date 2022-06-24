Від 5 000 до 30 000 євро компенсації: українці почали подавати заяви на виплати

Стало відомо, що українці, які найбільше постраждали від війни, мають право на компенсацію. Сума варіюється від 5 000 до 30 000 євро, а запит на її виплату потрібно насилати у Європейський суд з прав людини. На компенсацію претендують ті хто, втратив житло, чи інше майно.





Ті хто втратив близьких, або постраждав сам. Ті, хто піддавалися сексуальному насиллю, побоям, ті хто отримали травми, чи тим паче інвалідність. Тобто всі, кого війна так чи інакше напряму торкнулася. Подати заявку можна до 16 січня 2023 року, але не пізніше. Про цю можливість повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Заявку можна заповнити онлайн

Для того, щоб подати заявку, потрібно скористатися електронною системою espl.com.ua. Там ж потрібно вибрати ситуацію у якій ви опинилися і яка вам дає право на оформлення компенсації. Для того, щоб легше було заповнити форму, на сайті передбачено чимало підказок. Потрібно просто слідувати інструкції і вказувати дані. Після заповнення форми, завантажте анкету, прикріпіть необхідні документи і відправте заяву з будь-якого відділення Укрпошти. При заповненні форми, адрес за яким треба її відправити, сформується автоматично. Його потрібно наклеїти на конверт. Доставка буде безкоштовною. Також, можна заповнити заявку і за свого родича або близьку людину, яка по якійсь причині не може це зробити самостійно. Терміни розгляду анкет можуть коливатися до року, однак шанс отримати компенсацію дуже високий.

Українці подають заявки на відшкодування втраченого майна

Також, в “Дії” вже можна подати заявку, щоб отримати компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій майно. Поки невідомо, коли людям почнуть виплачувати кошти, однак заявок поступило вже чимало.