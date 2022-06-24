Названы три популярных напитка, которые категорически нельзя пить в жару

Жара не лучшим образом влияет на организм. Во-первых, увеличивается нагрузка на сердце и, соответственно, увеличивается риск обострения сердечных заболеваний. Во-вторых, организм гораздо быстрее теряет жидкость, а обезвоживание плохо влияет абсолютно на все внутренние органы, самочувствие и внешний вид. В жару нужно очень много пить не дожидаясь когда вы почувствуете жажду. Но оказывается, что не все напитки полезны. Некоторые наоборот еще больше усложняют ситуацию. Причем все три, очень популярны.





Речь о соках, газировке и алкоголе

Да да, к сожалению фруктовые соки в жару противопоказаны. Они замедляют поступление жидкости из пищеварительной системы в кровоток. Так же поступает и газировка, и неважно ли речь о минералке или о сладкой воде. Также, в жару категорически противопоказано пить алкоголь: пиво, коктейли или тем более что-нибудь покрепче. Спиртное не полезно при любой погоде, но в жару оно особенно сокрушительно влияет на здоровье.



Наибольшей угрозой в жару есть тепловой удар, который может иметь даже смертельные последствия. Поэтому пренебрегать этими предостережениями не стоит.

В жару нельзя принимать и некоторые лекарства

Есть ряд препаратов, которые не рекомендуется принимать перед выходом на улицу в жаркую погоду. Например, бета-блокаторы замедляют сердцебиение, а еще препятствуют нормальному циркулированию крови, что необходимо для качественного теплообмена.

Врачи призывают в жару не пренебрегать следующим: пейте много воды, минимум несколько глотков каждые 20 минут. Не находитесь слишком долго под открытыми солнечными лучами. Не пренебрегайте головными уборами, желательно, чтобы они были светлого цвета. Не пейте соки, газированные напитки и тем более алкоголь. Холодное пиво, которое кое-кто так любит в жару, тоже под запретом.