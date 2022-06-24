Названо три популярні напої, які категорично не можна пити в спеку

Спека не найкращим чином впливає на організм. По-перше, збільшується навантаження на серце і відповідно збільшується ризик загострення серцевих захворювань. По-друге, організм набагато швидше втрачає рідину, а зневоднення погано впливає абсолютно на всі внутрішні органи, самопочуття і зовнішній вигляд. В жару треба дуже багато пити не чекаючи коли ви відчуєте спрагу. Та виявляється, не всі напої корисні. Деякі навпаки, ще більше ускладнюють ситуацію. Причому всі три, є дуже популярними.





Мова про соки, газовану воду і алкоголь

Так так, на жаль фруктові соки в спеку протипоказані. Вони сповільнюють поступання рідини з травної системи в кровотік. Так само чинить й газована вода, і неважливо чи мова про мінералку чи про солодку воду. Також, в спеку категорично протипоказано пити алкоголь: пиво, коктейлі, чи тим паче щось міцніше. Спиртне не корисне при будь-якій погоді, але в жару воно особливо нищівно впливає на здоров’я.

Найбільшою загрозою в спеку є тепловий удар, який може мати навіть смертельні наслідки. Тому нехтувати цими застереженнями не варто.

В спеку не можна приймати й деякі ліки

Є ряд препаратів, які не рекомендується приймати перед виходом на вулицю у спекотну погоду. Наприклад, бета-блокатори сповільнюють серцебиття, а ще перешкоджають нормальному циркулюванню крові, що є необхідним для якісного теплообміну.

Лікарі закликають в спеку не нехтувати наступним: пийте багато води, мінімум кілька ковтків кожних 20 хвилин. Не перебувайте надто довго під відкритим сонячним промінням. Не нехтуйте головними уборами, бажано щоб вони були світлого кольору. Не пийте соки, газовані напої і тим паче алкоголь. Холодне пиво, яке дехто так полюбляє в жару, теж під забороною.