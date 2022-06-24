Українців попередили про нові норми: скільки градусів буде в квартирах взимку?

Цьогорічний опалювальний сезон має стати одним з найважчих за останні кілька десятиліть. У “Нафтогазі” ще не знають, де вони мають взяти гроші, і як встигнути закупити достатню кількість газу, а відтак доведеться суттєво економити. Цього року Україна житиме взимку за європейськими правилами. Більше ніяких відчинених навстіж вікон, жодного ходіння по квартирі у футболці, хіба якщо вам комфортно при +16, +18 градусів. А саме такою буде середньостатистична температура у квартирах, де є центральне опалення. Такої температури рекомендують дотримуватись й всім тим, в кого індивідуальне опалення.





Людям радять запастися обігрівачами, та утеплити помешкання

Керівник Мінрегіону Олексій Чернишов заявив, що головне завдання — постачати газ безперебійно. Тобто, щоб домівки опалювалися від початку до завершення опалювального сезону без пауз. Температура у 16-18 градусів, це мовляв норма. В Європі так опалюють завжди. Можливо українцям буде некомфортно, після 25 градусів, як дехто звик, але доведеться адаптовуватись. Тим хто хоче теплішого дому, радять вже дбати про додаткові обігрівачі.

Також, тим людям, які живуть в містах де зруйновано повністю або частково ТЕЦ і ТЕС, теж радять підготуватися заздалегідь. Зокрема, подбати про дрова, якщо мова про сільську місцевість. І про обігрівачі, якщо мова про мешканців квартир. Зараз в таких містах у прискореному форматі будують малі котельні, щоб взимку люди не залишилися ні з чим. На жаль, відновити зруйновану інфраструктуру до зими не встигнуть.

Обігрівати оселі почнуть вчасно

Опалювальний сезон планують починати вчасно, тобто затримок не буде, незважаючи на ситуацію, яка складеться. Не планують підвищувати й вартість газу. Його ціна залишиться такою ж, як була й у попередньому році, тобто близько 8 грн.