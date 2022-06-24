Квартиры по 300 тысяч гривен: украинцы массово скупают разрушенное жилье

В Украине заметили очень интересную тенденцию. Риелторы сообщают, что все чаще появляются клиенты, желающие купить поврежденное войной имущество. Квартиры, дома, причем не только те, которые едва разрушены и подлежат ремонту, но и разбитые буквально до основания. То есть люди просто покупают адрес и документы. Цена фиксированная — не более 10 000 долларов, потому что до войны это жилье могло стоить в пять раз больше. Говорят, это процветает новая бизнес-схема, причем и покупателей и продавцов хватает.





Люди скупают такое жилье, чтобы потом заработать на компенсации от государства

Уже известно, что есть люди, которые скупают сразу несколько таких жилищ, причем действуют они через подставных физических лиц. Нацелены они на компенсацию от государства, то есть хотят таким образом в будущем заработать. Однако пока официальной информации о компенсации и сроках ее выплаты, не было. Поэтому можно предположить, что эти дельцы действуют интуитивно, надеясь на удачу.

Эксперт по рынку недвижимости говорит, что в последнее время участилось подобных креативных схем, где люди хотят заработать буквально наживаясь на беде других. Те же, кто потерял жилье, нередко не прочь получить немедленно 10 000 долларов, чем ждать компенсацию. К сожалению, новый дом за эти средства не получится.

В скором времени стоимость жилья существенно снизится

Также эксперты говорят, что вскоре стоимость жилья, по крайней мере, в столице, начнет снижаться. Люди не готовы вкладывать в недвижимость, война затягивается, доходы падают, поэтому цены упадут минимум на 20%, а то и на все 30%.

“Покупатели, конечно, не готовы сейчас покупать. Ведь покупка – это перспектива на годы: 5 лет, 10 лет. А кто сейчас видит перспективу в Киеве на 5-10 лет?” – заметил специалист.

Больше всего мол, пострадает дорогой сегмент, тогда как небольшие квартиры или смарт-квартиры еще будут немного продаваться, но спроса на них стоит ожидать ближе к зиме.