Назван самый могущественный знак зодиака

За звание «самого могущественного» знака зодиака сражаются сразу несколько достойных кандидатов.





Выбрать из них самого выдающегося не так-то просто, но мы все-таки попробовали это сделать!

Наш победитель умен, эрудирован и с ним очень интересно просто проводить время. Люди тянутся к нему, им хочется получить совет или одобрение, услышать интересную историю и просто перезагрузиться. Он – желанный и очень важный гость, перед которым открыты многие двери.

Он отлично умеет «держать лицо», скрывать свои амбиции и планы. Только самые близкие догадываются, что у него на душе, со стороны кажется, что он совсем не гонится за властью и влиянием. Его соперники могут не подозревать о конкуренции, и, поэтому проигрывают – ведь он открывает карты только в самый последний момент.

Он очень целеустремлен. Не важно, сколько времени потребуется на достижение цели и какой ценой придется заплатить за успех. Длительное ожидание желаемого, стратегическое планирование, готовность много и упорно работать – вот секрет его успеха. Иногда он побеждает просто за счет того, что его соперники вымотались и сдались.

Он фантастически работоспособен. Может делать одновременно несколько дел, участвовать в нескольких проектах и работать на нескольких работах. И в каждой из этих деятельностей он успешен. Из-за этого, у него страдает сфера личной жизни, но то, что ему по-настоящему интересно – это карьера и реализация, на работе он живет – иногда в прямом смысле этого слова.

Он надежен. Поэтому с годами обрастает нужными связями в самых разных сферах – у него всегда есть тот человек, которому можно написать в любое время дня и ночи и получить ответ на любой вопрос. Ему есть на кого положиться, а его самого окружающие видят в качестве сильной и ответственной фигуры и предлагают ему соответствующие задачи и статусы.

Думаем, что многие уже смогли понять, о каком знаке зодиака идет речь. Это, конечно же, Козерог! Если Козерог есть в вашем окружении – сделайте его своим другом или партнером, а вот если вы – конкуренты, лучше откажитесь от соперничества с ним – так вы сохраните силы и душевный комфорт.