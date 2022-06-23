По цене деликатеса: какие базовые продукты скоро станут не по карману украинцам

На фоне войны очень многие товары и услуги существенно подорожали. Проблемы с доставкой, нестабильный курс валют и оккупация нескольких регионов сказываются. Овощи и фрукты подорожали, а кое-где представлены в очень ограниченном ассортименте.





Не останавливаются в цене и другие категории товаров, в том числе крупы. Спрос на гречку за последние несколько месяцев снизился чуть ли не вдвое. Все из-за ее рекордной стоимости. В популярных торговых сетях килограмм гречки стоит 100-105 гривен. А в некоторых магазинах продукта и вовсе нет.

Сколько стоит гречка в разных торговых сетях

Заметим, что до войны гречка стоила примерно 40-50 гривен за килограмм, а если встречалось акционное предложение, то еще меньше. Сейчас самая низкая цена это 77 гривен, однако фасовка не килограммовая.

В сети Metro килограмм гречки стоит от 89 до 95 грн, все зависит от производителя. У Novus упаковка гречки 77 грн, но речь о 800 граммах. В Ашане кило гречневой крупы стоит 107 гривен. В Эко Маркете 79 гривен за 500 грамм.

Правда, продукт поступает на прилавки с сильными перебоями. Эксперты говорят, что такие высокие цены на гречку продержат еще месяц-два, потом, когда будет новый урожай, то крупа станет немного дешевле.

Какие продукты будут дорожать?

Отмечается, что продукты питания еще больше будут дорожать. Сейчас удается немного сдерживать цены, потому что доллар пока фиксирован. Да и многие производства возобновили работу, а экспорт практически приостановлен. Но как только можно будет снова экспортировать зерно и другие товары, цены вырастут. Уже прогнозируют подорожание сахара, хлеба, растительного масла и других товаров, которые Украина активно продает заграницу.