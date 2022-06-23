З 1 липня скасують багато пільг: за що знову прийдеться платити сповна?

На час воєнного стану в Україні запрацювало чимало пільг. Були скасовані або знижені деякі податки, запроваджено нульове розмитнення автомобілів. Цим встигли скористатися тисячі людей, однак бюджет в результаті недоотримав мільярди гривень. Проаналізувавши ситуацію, Уряд виріши повертати деякі податки, і в першу чергу це стосуватиметься зборів за ввезення імпортних товарів і автомобілів.





Через нульове розмитнення бюджет недоотримав 18 мільярдів гривень

З самого початку податки та мита на ввезені автомобілі скасували, щоб допомогти людям купити машини взамін на ті, які були знищені внаслідок бойових дій. Також така ініціатива мала б полегшити купівлю автівок для ЗСУ та для волонтерів, які розвозять ними гуманітарну допомогу. Однак в процесі щось пішло не так і в Україну почали ввозити елітні іномарки, активувались перекупники, які завозили автівки по кілька штук і потім перепродували їх тут з чималою націнкою. Загалом, за кілька місяців допоки діяла пільга, було ввезено майже 200 тисяч машин. Бюджет недоотримав кругленьку суму. З 1 липня всі податки та збори повернуть у звичайному обсязі.

Також повернуть податки на імпортні товари

Мова про товари, які ввозять платники єдиного податку першої, другої і третьої груп. На початку війни збори були скасовані, щоб не допустити дефіциту деяких товарів. Однак зараз коли логістика трохи налаштована, а війна затягується, потрібно дбати про наповнення бюджету.

На думку експертів податкові канікули, чи то пільги наразі недоречні в Україні. Вони звісно ж можуть стосуватися окремих категорій громадян, які найбільше постраждали від війни, але не всіх без виключення. Фінансова допомога від країн-партнерів це чудово, однак Україна теж повинна робити все для того, аби покращувати власне фінансове становище. Саме над цим влада зараз активно починає працювати.