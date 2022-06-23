За ціною делікатесу: які базові продукти скоро стануть не по кишені українцям

На фоні війни дуже багато товарів та послуг суттєво подорожчали. Проблеми з доставкою, нестабільний курс валют та окупація кількох регіонів даються взнаки. Овочі і фрукти подорожчали, а подекуди представлені в дуже обмеженому асортименті.





Не зупиняються в ціні й інші категорії товарів, зокрема крупи. Попит на гречку за останні кілька місяців знизився чи не вдвічі. Все через її рекордну вартість. В популярних торгових мережах, кілограм гречки коштує 100-105 гривень. А в деяких магазинах продукту й зовсім немає.

Скільки коштує гречка у різних торгових мережах

Зауважимо, що до війни гречка коштувала приблизно 40-50 гривень за кілограм, а якщо траплялася акційна пропозиція, то ще менше. Зараз найнижча ціна це 77 гривень однак фасування не кілограмове.

У мережі Metro кілограм гречки коштує від 89 до 95 грн, все залежить від виробника. В Novus упаковка гречки 77 грн, але мова про 800 грамів. В Ашані кіло гречаної крупи коштує 107 гривень. В Еко Маркеті 79 гривень за 500 грам.

Щоправда продукт поступає на прилавки з сильними перебоями. Експерти кажуть, що такі високі ціни на гречку протримають ще місяць-два, потім коли буде новий врожай, то крупа стане трохи дешевшою.

Які продукти будуть дорожчати?

Зазначається, що продукти харчування будуть ще більше дорожчати. Зараз вдається трохи стримувати ціни тому що долар поки фіксований. Та й багато виробництв відновили роботу, а експорт практично призупинений. Але як тільки можна буде знову експортувати зерно й інші товари, то ціни виростуть. Вже прогнозують подорожчання цукру, хліба, олії та інших товарів, які Україна активно продає закордон.