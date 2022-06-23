Более миллиона украинцев больше не сможет содержать свое авто

Ближе к концу года в Украине значительно возрастет количество «лишних» автомобилей. Из-за снижения уровня доходов около 1,5 миллиона автомобилистов больше не смогут содержать своих «железных лошадок». Таким образом, даже несмотря на отмену «нулевой» растаможки, вторичный авторынок Украины будет только разрастаться.





Такое предположение высказал ведущий экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай. Эксперт считает, что решение правительства об отмене бесплатной авторастаможки верно на все 100%. Ведь к зиме в Украине будет насчитываться от 1 до 1,5 млн «лишних» машин, содержание которых станет просто не по карману их владельцам.

Все эти транспортные средства пополнят ассортимент вторичного автомобильного рынка и будут продаваться по вполне адекватным ценам. А все потому, что владельцы захотят как можно скорее от них избавиться. Ведь чем дольше машина стоит без обслуживания в гараже, тем быстрее падает ее стоимость.

Главной причиной уменьшения количества автовладельцев в Украине на 10% Гайдай считает состояние отечественной экономики, которая к концу года упадет примерно на треть. Зарплаты украинцев существенно снизятся и более чем миллиону автомобилистов просто нечем будет заправить бак своего транспортного средства, не говоря уже о запчастях или обслуживании.

Увеличится выбор подержанных автомобилей и за счет машин, которые оставили после себя беженцы. Сейчас тысячи машин простаивают на столичных таксопарках, парковках и гаражах западной Украины. Хотя их владельцы, возможно, уже никогда не вернутся из-за границы.

Так что проблем с выбором подержанных легковушек в Украине в ближайшее время точно не возникнет, даже без «нулевой» растаможки. Тем более что государство на данном этапе не может позволить себе поддерживать бесплатный ввоз автомобилей. С таким значительным дефицитом бюджета властям это точно не по карману.