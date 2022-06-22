Доллар снова будет штормить: В НБУ сообщили когда “отпустят” курс валют

За четыре месяца полномасштабной войны курс валют постоянно претерпевал изменения. В банках он зафиксирован еще с февраля, в то время как на черном рынке и в обменниках доллар стоит то 40 гривен, то 35 грн. В НБУ говорят, что пока официальный курс будет оставаться фиксированным, ведь как только его отпустят гривна сразу же полетит в бездну. Мол доллар запросто подорожает до 100 гривен за единицу, поэтому пока этот вариант даже не рассматривают. Однако “отпускать” курс таки придется и уже названы приблизительные сроки, когда это случится.





Курс “отпустят”, как только полноценно заработает экспорт

Сейчас экспорт в Украине в печальном положении. Денег от работников почти не поступает, средств от экспорта зерна и металла и вовсе нет. А это достаточно большие суммы, отсутствие которых оказывает сокрушительное влияние на экономику и на курс доллара. В НБУ заявляют, если они сейчас “отпустят” курс, то обменники будут повышать его почти каждый день, пока население совсем перестанет покупать иностранную валюту.



Экономические эксперты тоже согласны с таким решением НБУ и считают, что фиксированный курс — это единственно верный вариант в данной ситуации. Мол сейчас Украина переживает один из самых сложных кризисов. Это не сравнить с пандемией коронавируса, с 2014 и 2008 годами, ведь полномасштабная война — это самое плохое, что может случиться с любым государством.

Прогнозы по доллару очень разные

Большинство экспертов уже предположили, каким будет доллар летом, а также, что будет с курсом, когда его начнут плавно отпускать. Одни считают, что уже в ближайшие дни доллар может немного подешеветь, по крайней мере, до 33 гривен, ведь сейчас страны-партнеры активно помогают финансами, поэтому сильной нехватки валюты нет. Более того, население не сильно покупает доллары. Другие эксперты отмечают, что доллар через один-два месяца вырастет до 40 гривен за единицу. Других вариантов мол быть не может, ведь в данном случае укрепления гривни не выгодно украинской экономике. Остается только наблюдать за ситуацией и следить за объявлениями НБУ,