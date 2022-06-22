Долар знову штормитиме: в НБУ повідомили коли “відпустять” курс валют

За чотири місяці повномасштабної війни курс валют постійно зазнавав змін. В банках він фіксований ще від лютого, тоді як на чорному ринку і в обмінниках долар коштує то 40 гривень, то 35 грн. В НБУ говорять, що поки що офіційний курс залишатиметься фіксованим, адже як тільки його “відпустять” гривня одразу ж полетить в безодню. Мовляв долар запросто подорожчає до 100 гривень за одиницю, тому поки цей варіант навіть не розглядають. Однак “відпускати” курс таки доведеться і вже названо приблизні терміни, коли це трапиться.





Курс “відпустять”, як тільки повноцінно запрацює експорт

Наразі експорт в Україні в сумному становищі. Грошей від заробітчан майже не поступає, коштів від експорту зерна та металу й зовсім немає. А це досить великі суми, відсутність яких нищівно впливає на економіку і на курс долара. В НБУ заявляють, якщо вони зараз “відпустять” курс, то обмінники підвищуватимуть його чи не щодня, аж поки населення зовсім перестане купувати іноземну валюту.

Економічні експерти теж згідні з таким рішенням НБУ, і вважають, що фіксований курс — це єдино вірний варіант в даній ситуації. Мовляв зараз Україна переживає одну з найскладніших криз. Це не порівняти з пандемією коронавірусу, з 2014 і 2008 роками, адже повномасштабна війна — це найгірше що може трапитися з будь-якою державою.

Прогнози щодо долара дуже різні

Більшість експертів вже припустили, яким буде долар влітку, а також що буде з курсом, коли його почнуть плавно відпускати. Одні вважають, що вже найближчими днями долар може трішки подешевшати, принаймні до 33 гривень, адже наразі країни-партнери активно допомагають фінансами, тому сильної нестачі валюти немає. Ба більше, населення не сильно купує долари. Інші експерти наголошують, що долар через один-два місяців виросте до 40 гривень за одиницю. Інших варіантів мовляв бути не може, адже на разі зміцнення гривні не вигідне для української економіки. Залишається лише спостерігати за ситуацією та слідкувати за оголошеннями НБУ,