ПриватБанк запускає новий сервіс, який полегшить життя тисячам українців
ПриватБанк постійно вдосконалює власні послуги, та розширює їх. Відтак, днями було анонсовано про запуск нового сервісу під назвою “Каса”, зорієнтованого на підприємців. З допомогою цього сервісу можна легко і швидко підключити POS-термінал банку. Сервіс “Каса” – це своєрідне поєднання онлайн-кабінету і POS-терміналу. Це додаток, який вбудований в POS-термінал і може виконувати ряд функцій.
Сервіс “Каса” виконує ряд функцій, які суттєво полегшують підприємцям життя
Цей додаток виконує функції повноцінного касового апарату, а саме:
- продаж товарів;
- проведення та оформлення інкасації;
- внесення в касу грошей для, того щоб їх розміняти тощо.
Серед не менш важливих опцій, можливість реєструвати торгові точки, касирів і каси не відвідуючи при цьому податкову службу. Всі опції будуть доступними в онлайн-кабінеті.
Щоб підключити сервіс потрібно бути клієнтом ПриватБанку і згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після цього банк проводить установку POS-термінала і налаштовує додаток “Каса”.
ПриватБанк продовжив пільгову відсоткову ставку для деяких клієнтів
Попри те, що кредитні канікули закінчилися, та ПриватБанк один з небагатьох вирішив залишитися пільгову відсоткову ставку для тих клієнтів, які вчасно сплачуватимуть щомісячний платіж за кредитом. Поки що пільга діятиме до кінця серпня, а згодом можливо умови знову будуть переглянуті. Також, наразі банк працює над реструктуризацією проблемних кредитів. Мова про клієнтів, які втратили майно, котре було куплене в кредит, чи просто втратили дохід, стали переселенцями і не можуть в повному обсязі повертати борги. Таким особам будуть пропонувати індивідуальні умови. Кожен випадок розглядатимуть окремо. Також, ПриватБанк частково відновив послуги “Оплата частинами” і “Миттєва розстрочка”, однак наразі вони доступні лише тим клієнтам, які не мають перед банком ніяких заборгованостей.