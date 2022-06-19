Популярный украинский оператор сотовой связи начнет выдавать деньги под проценты

С началом полномасштабного вторжения россии, украинцы начали массово выезжать за границу, чаще всего в страны Европы. Речь идет о женщинах, детях и мужчинах, которые непригодны к призыву. В общем с 24 февраля Украину покинуло более 5 миллионов человек. Из них около 2 миллионов уже вернулись в Украину. Тем не менее огромное количество наших сограждан остаются за границей, и для них крайне важно оставаться на связи с родными.





Выдача денег под процент от Киевстар: подробности

Мобильный оператор Киевстар договорился со своими партнерами в роумингу о предоставлении услуг связи беженцам с Украины по украинских тарифам. Это позволит нашим согражданам оставаться на связи без переплат. Новая услуга получила название “Роуминг как дома”. Это настоящий подарок для вынужденных беженцев.

А вот если денег на счету нет, то для пополнения мобильного счета оператора Киевстар могут заказать давно известную услугу “Экстра деньги”. Ее запустили много лет назад и она пользовалась спросом еще задолго до полномасштабной войны. Мобильный оператор неоднократно говорил о популярности услуги в Украине.

На этой недели в Киевстар сообщили, что теперь услуга “Экстра деньги” будет доступна за границей. Деньги будут предлагаться под проценты. Например, если вы берете в долг 125 гривен, то придется отдать уже 165 гривен. Максимальная сумма, которую, можно одолжить — 300 гривен. В таком случае придется вернуть оператору 400 гривен.

Уже с 23 июня украинцы за рубежом смогут заказать услугу “Экстра деньги”. Это может стать настоящим спасением, ведь далеко не всегда можно быстро найти пункт пополнения счета украинского мобильного оператора или найти Wi-Fi для входа в приложение мобильного банкинга или на сайт Киевстар. Возможность в несколько простых действий одолжить деньги для того, чтобы оставаться на связи, очень пригодится украинцам, которые вынужденно оказались далеко от дома. Заказать услугу можно будет по привычной в Украине комбинации *117#.