Популярний український оператор стільникового зв’язку почне видавати гроші під відсотки

З початком повномасштабного вторгнення росії українці почали масово виїжджати за кордон, найчастіше до країн Європи. Йдеться про жінок, дітей та чоловіків, які непридатні до призову. Загалом із 24 лютого Україну покинуло понад 5 мільйонів людей. Із них близько 2 мільйонів уже повернулися в Україну. Тим не менш, величезна кількість наших співгромадян залишаються за кордоном, і для них дуже важливо залишатися на зв’язку з рідними.





Видача грошей під процент від Київстар: подробиці

Мобільний оператор Київстар домовився зі своїми партнерами у роумінгу щодо надання послуг зв’язку біженцям з України за українськими тарифами. Це дозволить нашим співгромадянам залишатися на зв’язку без переплат. Нова послуга отримала назву “Роумінг як удома”. Це справжній подарунок для вимушених біженців.

А от якщо грошей на рахунку немає, то для поповнення мобільного рахунку оператора Київстару, можуть замовити давно відому послугу “Екстра гроші”. Її запустили багато років тому і вона мала попит ще задовго до повномасштабної війни. Мобільний оператор неодноразово говорив про популярність послуги в Україні.

Цього тижня у Київстар повідомили, що тепер послуга “Екстра гроші” буде доступна за кордоном. Гроші пропонуватимуться під відсотки. Наприклад, якщо ви позичаєте 125 гривень, то доведеться віддати вже 165 гривень. Максимальна сума, яку можна позичити — 300 гривень. У такому разі доведеться повернути оператору 400 гривень.

Вже з 23 червня українці за кордоном можуть замовити послугу “Екстра гроші”. Це може стати справжнім порятунком, адже далеко не завжди можна швидко знайти пункт поповнення рахунку українського мобільного оператора або знайти Wi-Fi для входу до додатків мобільного банкінгу або на сайт Київстар. Можливість у кілька простих дій позичити гроші для того, щоб залишатися на зв’язку, стане в нагоді українцям, які вимушено виявилися далеко від дому. Замовити послугу можна буде звичною в Україні комбінацією *117#.