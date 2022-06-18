Астрологи предупреждают двух знаков Зодиака о магическом Полнолунии, которое может испортить им жизнь

В июне, а если точнее, то 29 июня, будет наблюдаться Полнолуние. Специалисты его называют магическим, Суперлуной и т.д. Все потому, что июньское Полнолуние имеет очень мощную силу и большое влияние на отдельных людей, в частности знаки Зодиака.





Нынешнее Полнолуние может принести проблемы Овнам и Близнецам. Астрологи рассказывают, чего им следует ждать и как уберечь себя от неприятностей в этот день.

Близнецы

Близнецов будут подстерегать неудачи с самого утра. 29 июня астрологи категорически не рекомендуют отправляться в дальние поездки и вообще садиться за руль. Весь день пройдет в напряжении, в подавленном настроении и тревожности, и это не зря. На работе могут быть серьезные конфликты и неприятности, которые запросто окончатся увольнением. Дома тоже все будет идти не гладко. Близнецы зарядившись негативом на работе, переносят его и в домашнюю атмосферу тем самым обостряя обстановку. Скандалы, слезы, и как результат испорченные на время отношения с близкими и родными. Таким может стать Полнолуние для Близнецов.

Овен

Овнов будут преследовать не меньшие неудачи, а может даже большие. В этот день Овны могут вляпаться в неприятности на работе и даже залезть в долги. К ним придет печальное понимание того, что многим мечтам не суждено было сбыться. Однако, как говорят астрологи, не стоит судить обо всей жизни за одним днем. Все циклично, и впоследствии удача вернется к Овнам. Отношения с родными будут желать лучшего. Конфликты в семье станут чем-то обыденным, а в день магического Полнолуния они могут достичь своего апогея. Главное не перегибать палку, иначе дело может дойти даже до развода с любимыми.