Що відбувається з ринком техніки та електроніки і чому в Україну не завозитимуть ніяких новинок

Через війну в Україні суттєво знизився попит на техніку та електроніку. Та й справді, для багатьох покупка нового телевізора просто не на часі, а нова кавомашина просто не по кишені. Як результат, попит на техніку знизився на 40%, а ціни поповзли вгору, що логічно враховуючи курс валют. Що буде з цією категорією ринку далі?





Деякі новинки техніки не завозитимуть в Україну

Представники торгових мереж говорять, що ймовірно магазини будуть розпродувати наявний товар, а от новий не квапитимуться завозити. Тож, різноманітних новинок на кшталт новеньких смартфонів, нових моделей пральних машин, чи то ноутбуків ми ще не скоро побачимо. Ба більше, навіть якби вони були у наявності, ціни покупців шокуватимуть, через курс валют і труднощі з логістикою.

Попит знизився, а ціни зросли

За статистикою, найбільше впав попит на великогабаритну техніку, і таку, яку важко транспортувати. Люди буквально перестали купувати телевізори, кавомашини, ноутбуки, холодильники та пральні машини. Натомість, поки що зберігається попит на планшети і смартфони.

Щодо цін, то вони виросли на наступні категорії:

Кухонні плити подорожчали на 12%. Дрібні гаджети, годинники, навушники, зубні щітки подорожчали на 11%. Посудомийки подорожчали на 10%. Витяжки, холодильники та морозильні камери подорожчали на 8%. Смартфони, планшети та ноутбуки подорожчали приблизно на 5-6%.

Водночас, кавоварки і праски подешевшали майже на 20%, а телевізори і пилососи на 8-10%.

“Причин подорожчання чимало. Перша причина – це зростання курсу валют та його нестабільність, що вимагає від дистриб’юторів закладати ризики в ціну. Друга – зміна логістики, адже через неможливість постачання через Одеський порт, компанії мають завозити товари через порти сусідніх країн, а далі – наземним транспортом”, – зазначає голова ради директорів ДК “АЛЛО” Дмитро Деревицький.