Астрологи попереджають двох знаків Зодіаку про магічну Повню, яка може зіпсувати їм життя

В червні, а якщо точніше то 29 червня, спостерігатиметься Повня. Фахівці її називають магічною, Супермісяцем тощо. Все через те, що червнева Повня має дуже потужну силу і великий вплив на окремих людей, а зокрема знаки Зодіаку.





Цьогорічна Повня може принести проблеми Овнам і Близнюкам. Астрологи розповідають, чого їм варто чекати і як вберегти себе від неприємностей в цей день.

Близнюки

Близнюків підстерігатимуть невдачі з самого ранку. 29 червня астрологи категорично не рекомендують відправлятися у далекі поїздки і загалом сідати за кермо. Весь день пройде у напрузі, у подавленому настрої та тривожності і це не дарма. На роботі можуть бути серйозні конфлікти і неприємності, які запросто закінчаться звільненням. Вдома теж все буде йти не гладко. Близнюки зар’ядившись негативом на роботі, переносять його й у домашню атмосферу тим самим загострюючи обстановку. Скандали, сльози, і як результат зіпсовані на деякий час стосунки з близькими і рідними. Такою може стати Повня для Близнюків.

Овен

Овнів переслідуватимуть не менші невдачі, а може навіть більші. В цей день Овни можуть вляпатися у неприємності на роботі і навіть залізти у борги. До них прийде сумне розуміння того, що багатьом мріям не судилося збутися. Однак, як говорять астрологи, не варто судити про все життя за одним днем. Все циклічно, і згодом удача повернеться до Овнів. Стосунки з рідними бажатимуть кращого. Конфлікти в сім’ї стануть чимось буденним, а в день магічної Повні вони можуть досягнути свого апогею. Головне не перегинати палку, інакше справа може дійти навіть до розлучення з коханими.