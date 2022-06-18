Стало известно, кто на 6-м десятке не получит пенсию в этом году, а кому ее начислят автоматически

Выход на пенсию по возрасту в Украине сопровождается стандартной процедурой. Нужно дождаться пенсионного возраста, сейчас это 60 лет. Нужно иметь необходимый страховой стаж минимум 29 лет, и только при соблюдении этих условий можно претендовать на заслуженный отдых. В 2022 году правила несколько подкорректировали. В частности, выделили категорию граждан, которые могут выходить на пенсию досрочно. А еще рассказали, кому начислят пенсию автоматически, то есть лицу не нужно приходить в Пенсионный Фонд и предоставлять соответствующие документы.





Автоматическое оформление пенсии возможно при одном условии

Потенциальному пенсионеру не нужно являться в пенсионный фонд лично, если его работодатель оцифровал трудовую книжку. И соответственно в реестре есть все необходимые данные о трудовом стаже человека, размере его зарплаты и соответственно страховых взносах. Если же трудовая книжка присутствует только в стандартном бумажном варианте, то нужно явиться в отделение Пенсионного фонда лично и проходить стандартную процедуру оформления. Для тех, кто имеет свою электронную подпись, доступна подача документов через веб-портал ПФУ.

Досрочно выйти на пенсию могут те, кто отвечает двум критериям

Так как в 2022 году очень многие потеряли работу, Правительство несколько изменило правила выхода на пенсию. Теперь, те лица, у которых есть необходимый трудовой стаж, и им до пенсионного возраста осталось не более 1,5 года, могут оформлять пенсию уже. Правда, определенная процедура все равно присутствует. Сначала лицо должно зарегистрироваться в Центре занятости, а затем обратиться в Пенсионный Фонд для подачи необходимых документов. Отмечается, что в 2022 году выйти на пенсию могут только 60-летние, которые имеют 29 лет страхового стажа. В противном случае придется ждать до 2025 года, когда минимально допустимый стаж составит 22 года.