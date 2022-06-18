Стало відомо, хто на 6-му десятку не отримає цьогоріч пенсію, а кому її нарахують автоматично

Вихід на пенсію за віком в Україні супроводжується стандартною процедурою. Потрібно досягти пенсійного віку, зараз це 60 років. Потрібно мати необхідний страховий стаж, мінімум 29 років, і лише за дотримання цих умов можна претендувати на заслужений відпочинок. У 2022 році правила дещо підкорегували. Зокрема виділили категорію громадян, які можуть виходити на пенсію достроково. А ще розповіли, кому пенсію нарахують автоматично, тобто особі не потрібно приходити в Пенсійний Фонд і надавати відповідні документи.





Автоматичн е оформлення пенсії можлив е за однієї умови

Потенційному пенсіонеру не потрібно з’являтися у пенсійний Фонд особисто, якщо його роботодавець оцифрував трудову книжку. І відповідно у реєстрі є всі необхідні дані про трудовий стаж людини, розмір його зарплати та відповідно страхових внесків. Якщо ж, трудова книжка присутня лише у стандартному паперовому варіанті, то потрібно з’явитися у відділення Пенсійного фонду особисто і проходити стандартну процедуру оформлення. Для тих, хто має власний електронний підпис, доступна подача документів через веб-портал ПФУ.

Достроково вийти на пенсію можуть ті, хто в ідповідає двом критеріям

Так як у 2022 році дуже багато людей втратили роботу, Уряд дещо змінив правила виходу на пенсію. Тепер, ті особи у яких є необхідний трудовий стаж, і їм до пенсійного віку залишилося не більше 1,5 роки, можуть оформлювати пенсію вже. Щоправда, певна процедура все одно присутня. Спочатку особа повинна зареєструватися у Центрі зайнятості, і лише потім звернутися у Пенсійний Фонд для подачі необхідних документів. Зазначається, що у 2022 році вийти на пенсію можуть лише ті 60-річні, які мають 29 років страхового стажу. В протилежному випадку, доведеться чекати до 2025 року, коли мінімально допустимий стаж становитиме 22 роки.