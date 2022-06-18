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“Новая почта” расширила список услуг: теперь не только доставка

19.06.2022
1 хвилина на прочитання

“Новая почта” – это не только оператор, занимающийся перевозкой грузов и посылок. Компания предлагает своим клиентам и ряд других услуг, в том числе финансовых. Переводы средств по Украине и заграницу, получение денег, снятие средств со счета, оплата счетов и т.д. Расскажем подробнее, какие услуги есть в отделениях Новой почты и как ими воспользоваться.

В основном речь о финансовых операциях

Для скорых переводов есть услуга перевода “Мгновенный”. Заказать ее можно как в отделении, так и онлайн на сайте компании. Речь идет о переводах в национальной валюте. В отделениях максимальная сумма такого перевода составляет 399 999 грн, а через сайт можно перевести 29 999 грн. За услугу придется оплатить комиссию в размере 1,5% от общей суммы или не менее 15 грн. Если вы будете переводить деньги в отделении, то нужно иметь с собой паспорт. Для онлайн переводов понадобится номер мобильного телефона.

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Новая почта

Для международных переводов “Новая почта” предлагает платежную систему Ria или Western Union. С помощью Ria средства можно только получить, и только в национальной валюте. А вот Western Union позволяет и получить и отправить перевод. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Связаться с отделением, где предоставляют услуги NovaPay.
  2. Предоставить кассиру свои данные: номер телефона, адрес и ФИО.
  3. Показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  4. Уведомить данные о получателе.
  5. Оплатить перевод и комиссию.
  6. Получить квитанцию, которую после нужно передать получателю.

Более подробную информацию можно прочитать на сайте Новой почты, однако помните, что пока действует военное состояние, некоторые валютные операции ограничены, в частности перевод денег за границу.

Прочие финансовые услуги

На Новой почте можно оплатить любой счет: коммуналку, штрафы, кредиты, страховки и т.д. За переводы нужно оплатить комиссию в размере 1% от суммы.
Также в отделениях можно снять средства с карты, но только в гривне.

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19.06.2022
1 хвилина на прочитання
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