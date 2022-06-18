“Нова пошта” розширила перелік послуг: тепер не тільки доставка

“Нова пошта” – це не лише оператор, який займається перевезення вантажів та посилок. Компанія пропонує своїм клієнтам й ряд інших послуг, зокрема фінансових. Перекази коштів по Україні і закордон, отримання грошей, зняття коштів з рахунку, оплата рахунків тощо. Розповімо детальніше, які послуги є у відділеннях “Нової пошти” та як ними скористуватися.





Здебільшого мова про фінансові операції

Для швидких переказів є послуга переказ “Миттєвий”. Замовити її можна як у відділенні, так і онлайн на сайті компанії. Мова про перекази в національній валюті. У відділеннях максимальна сума такого переказу становить 399 999 грн, а через сайт можна переказати 29 999 грн. За послугу доведеться сплатити комісію, у розмірі 1,5% від загальної суми, або не менше 15 грн. Якщо ви переказуватимете гроші у відділенні, то потрібно мати з собою паспорт. Для онлайн переказів знадобиться номер мобільного телефону.

Для міжнародних переказів “Нова пошта” пропонує платіжну систему Ria, або Western Union. З допомогою Ria кошти можна лише отримати, і лише в національній валюті. А от Western Union дозволяє і отримати і відправити переказ. Для цього треба притримуватись наступного алгоритму дій:

Звернутись до відділення, де надають послуги NovaPay Надати касиру свої дані: номер телефону, адресу та ПІБ. Показати паспорт, чи інший документ, який засвідчує особу. Повідомити дані про отримувача. Оплатити переказ і комісію. Отримати квитанцію, яку передати отримувачу.

Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті Нової пошти, одна пам’ятайте, що поки діє воєнний стан деякі валютні операції обмежені, зокрема переказ грошей закордон.

Інші фінансові послуги

На “Новій пошті” можна оплатити будь-який рахунок: комуналку, штрафи, кредити, страховки тощо. За перекази треба сплатити комісію у розмірі 1% від суми.

Також, у відділеннях можна зняти кошти з картки, але лише у гривні.