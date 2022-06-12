Стало відомо, скільки буде коштувати iPhone через 10 років

Якихось 5 років тому важко було уявити смартфон, який коштував би понад 1000 доларів. Зараз це нормальна ціна хорошого флагманського смартфона.





А що буде ще через 5-6 років? Аналітики Mozilion вирішили підрахувати, скільки ми будемо платити за преміальні смартфони у 2032 році, якщо тенденції залишаються такими ж як сьогодні.

Традиційно аналітики рахували, що найдорожчим варіантом залишиться iPhone. Вартість яблучного смартфона виросла зі 199 доларів у 2012 році до 1099 доларів у 2022 році. Тобто вартість виросла на 452%. Якщо темпи росту цін залишаться такими ж, то в 2032 році за айфон доведеться заплатити 6069 доларів.

Флагман Huawei та Motorola теж не відстають. Їх вартість теж суттєво зросте. Китайські Huawei через 10 років в роздріб будуть коштувати понад 3300 доларів. Motorola будуть продавати по 3333 доларів. Популярні Samsung подорожчають не так суттєво, як iPhone, проте вартість виросте до 184%.

Список завершують такі моделі як OnePlus, які будуть коштувати 2342 долари та Sony — 2358 доларів.

Проте, якщо говорити про айфони, то Mozilion порівнювали вартість девайса за контрактом від стільникового оператора у 2012 році з роздрібною ціною у 2022.

Загалом не все так погано, адже за десять років багато що зміниться. Ймовірно, за цей час суттєво зростуть заробітні плати, тож ціни не будуть здаватися такими високими. Уявімо на хвилину, що у 2012 році нам би казали, що через десять років iPhone буде коштувати 1000 доларів, а не 200. Ця цифра теж виглядали би шокуюче. Тож такі прогнози доволі суб’єктивні, проте така інформація цікава і подобається користувачам, адже нам завжди цікаво зазирнути в майбутнє. Але і така висока вартість може повністю себе виправдовувати, адже технології підуть далеко вперед, наприклад, Samsung до 2024-2025 року обіцяє випустити складаний смартфон, який коштуватиме не більше 1000 доларів.