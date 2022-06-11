“Новая почта” предлагает доставку грузов со скидкой 25%: как ею воспользоваться?

Новая почта одна из тех компаний, которая возобновила работу незадолго после начала войны. За последние три месяца оператор предлагал разнообразные акции, в частности можно было дешевле отправлять собственную одежду или личные вещи за границу. Сейчас компания вновь приобщилась к интересной инициативе, в рамках которой определенные категории грузов, можно будет отправить со скидкой в ​​25%. О чем идет речь?





Речь о гуманитарных грузах, в рамках проекта Humanitarian Nova Poshta

Новая почта вводит льготы на доставку гуманитарных грузов от благотворительных организаций или других компаний, которые решили таким образом помочь Украине. Скидка в 25% действует как на доставку в пределах Украины, так и из-за границы. Однако чтобы стать участником этой программы, коммерческим организациям нужно заключить договор.

Более того, Новая почта предлагает партнерам целый ряд дополнительных услуг:

Забор заказа от отправителя. Если у компании нет возможности организовать самостоятельный довоз товара, то представители Новой почты приедут, все заберут и довезут до места назначения. Доставка груза к границе и перевозка через границу. Комплектация продуктовых наборов на производственных мощностях “Новой почты”. Например, гуманитарная помощь пришла в больших контейнерах или ящиках, и теперь все это нужно отсортировать. Новая почта предоставляет такую ​​услугу. Доставка товара в любой населенный пункт Украины, где сейчас есть работающее отделение и подробный отчет о проделанной работе.

В Новой почте сообщили, что им уже пишут первые желающие воспользоваться скидкой. В целом, с начала полномасштабного наступления, компания доставила более 7000 т гуманитарной помощи из Германии, Польши, Румынии, Франции и многих других стран.