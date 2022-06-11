«Нова пошта» пропонує доставку вантажів зі знижкою: як нею скористуватися?

“Нова пошта” одна з тих компаній, яка відновила роботу незадовго після початку війни. Протягом останніх трьох місяців, оператор пропонував різноманітні акції, зокрема можна було дешевше відправляти власний одяг, чи особисті речі закордон. Зараз, компанія знову долучилася до цікавої ініціативи, в рамках якої певні категорії вантажів, можна буде відправити зі знижкою у 25%. Про що мова?





Мова про гуманітарні вантажі, в рамках проєкту Humanitarian Nova Poshta

Нова пошта вводить пільги на доставку гуманітарних вантажів від благодійних організацій, чи інших компаній, які вирішили таким чином допомогти Україні. Знижка у 25% діє, як на доставку в межах України, так й із-за кордону. Однак, щоб стати учасником цієї програми, комерційним організаціям потрібно заключити договір.

Ба більше, Нова пошта пропонує партнерам цілий ряд додаткових послуг:

Забір замовлення від відправника. Якщо компанія не має можливості організувати самостійний довіз товару, то представники Нової пошти приїдуть, все заберуть і довезуть до місця призначення. Доставка вантажу до кордону і перевезення через кордон. Комплектація продуктових наборів на виробничих потужностях “Нової пошти”. Наприклад, гуманітарні допомога прийшла у великих контейнерах чи ящиках, і тепер це все потрібно відсортувати. “Нова пошта” надає таку послугу. Доставка товару в будь-який населений пункт України, д е наразі є працююче відділення і детальний звіт про виконану роботу.

В “Новій пошті” повідомили, що їм вже пишуть перші бажаючі скористуватися знижкою. А загалом, від початку повномасштабного наступу, компанія доставила понад 7000 т гуманітарної допомоги з Німеччини, Польщі, Румунії, Франції та багатьох інших країн.