Стало відомо коли відбудеться презентація нових продуктів Samsung 

Відомий інсайдер Джон Проссер повідомив, що 10 серпня Samsung представить дві нові моделі смартфонів — Galaxy Z Fold4 та Galaxy Z Flip4.





Корейська компанія планує захід на вже на початок серпень. Найімовірніше, вже 10 серпня Samsung презентує дві версії розумних годинників Watch 5 з циферблатом діагоналлю 40 та 44 міліметри та Watch 5 Pro, в яких буде 46-міліметровий екран.

Також цього дня IT-компанія покаже серію складаних девайсів. Як стверджує Проссер, Samsung покаже широкій публіці моделі смартфонів Galaxy Z Fold4 та Galaxy Z Flip4. 10 серпня стануть відомі ціни на всі запропоновані гаджети. Також Samsung дасть старт попереднім продажам. Придбати смартфони та годинники в магазинах можна буде вже з 26 серпня. Новинки приємно здивують фанатів девайсів від Samsung.

Спеціаліст Джон Проссер побажав залишити в секреті інформацію про характеристики девайсів, тому навіть не натякнув, чого варто очікувати. Проте надав трохи цікавої інформації стосовно дизайну. Про якісь технічні рішення невідомо, але за його словам смартфони будуть доступні в рожевому, синьому, бежевому, пурпурному та графітовому кольорах. Смарт-годинники будуть запропоновані в золотому, блакитному, сріблястому та чорному кольорах.

На початку літа інсайдери повідомляли, що Samsung активно працює над складним смартфоном, який буде коштувати дешевше 1000 доларів. Цій новині дуже зраділи фанат бренду. Однак, такий варіант з’явиться на ринку не раніше 2024 чи 2025 року.

Ми будемо стежити за новими повідомленнями від інсайдерів та офіційних представників бренду стосовно нової продукції Samsung, щоб ви першими дізналися актуальну інформацію.