Apple втратила права на свій легендарний слоган

Apple “подарувала” права на легендарний слоган Think Different європейській компанії Swatch.





Європейський суд загальної юрисдикції відмовився задовільняти скаргу Apple, яку компанія подала у відповідь на рішення EUIPO (Відомства інтелектуальної власності Європейського союзу). Раніше відомство позбавило американського виробника одного з його найбільш відомих слоганів — Think Different. У повідомленні йдеться, що американський IT-гігант втратила на нього право через те, що тривалий час ним не користувався.

Право на використання слогана перейшло до швейцарського виробника годинників Swatch. Ще 2016 року юристи компанії Swatch вимагали від EUIPO позбавити Apple відповідного права через те, що Apple не користувалася слоганом протягом п’яти та більше років.

Apple володіла правами на слогам в Європі через заявки, які подавались в 1997, 1998 та 2005 роках. В суді відмічають, що аргументи, які надала компанія Apple відносно прав на те, що слоган Think Different належить їй, адже вона використовувалася в рекламній кампанії не є переконливими. Як повідомляють представники суду, останній раз слоган використовувався в рекламній кампанії понад десять років тому.

Нагадаємо, що слоган Think Different з’явився в рекламі американського IT-гіганта в 1997 році. В 2022 року компанія припинила використовувати його в рекламі та інших своїх матеріалах. EUIPO вважає, що це тривале невикористання слугує суттєвою причиною передати право власності іншій компанії. Можливо, Apple буде оскаржувати таке рішення суду. Будемо й надалі стежити за перебігом справи та повідомляти вам.

Раніше, Apple потрапила в скандал. Після анонсу iOS 16 користувачі китайських смартфонів Xiaomi заявили, що яблучний гігант скопіював одну з особливостей бренду. Вони стверджують, що функція живих шпалер з’явилася в смартфонах Xiaomi ще у 2020 році.