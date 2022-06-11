iPhone за 6 000 доларів: на скільки зростуть ціни на смартфони до 2032 року

У 2012 році вартість флагманського iPhone 5 складала 200 доларів. Зараз вартість виросла до 1000 доларів за iPhone 13 Pro Max.





Mozillion на основі аналізу інформації про ріст вартості смартфонів за останні десять років спрогнозували, як зміниться вартість смартфонів в найближче десятиліття, якщо ціни продовжать рости такими ж темпами.

Вони стверджують, що ціна флагманського iPhone зросла з 200 доларів за iPhone 5 в 2012 році до 1 100 доларів за Phone 13 Pro Max. Тобто ціна виросла на 452%. Якщо такі темпи збережуться надалі, то модель iPhone, яка вийде у 2032 році може вартувати 6 069 доларів. Проте, варто зазначити, що Mozillion порівнювали ціну з контрактом від стільникового оператора в 2012 році з роздрібною ціною в 2022.

Наступні в списку телефонів, які подорожчали найбільше — Huawei та Motorola. Телефони високого класу від Huawei в роздріб можуть коштувати більш як 3 300 доларів у 2032 році. Це при умові, що збережеться тенденція росту цін на 221%. До того ж Сполучені Штати Америки внесли Huawei до чорного списку, телефони цього бренду були на третину дешевші за конкурентів. Проте тепер компанія старається знайти деталі. На ринку відчутна нестача пристроїв Huawei, тому ціни на продукцію зросли.

Щодо телефонів Motorola високого класу, то вони подорожчали на 233%. З 300 доларів в 2012 до 1000 доларів в 2022. Якщо такі темпи росту збережуться, то смартфон Motorola преміум класу буде коштувати 3 333 доларів у 2032 році.

Четверте місце посідає компанія Samsung з ростом цін приблизно на 184% на смартфони з найкращими характеристиками. Преміальні смартфони легендарного виробника Nokia зросли лише на 55% за останні десять років.

Також повідомляється, що смартфони OnePlus можуть подорожчати до 2342 доларів, а Sony — до 2358 доларів. Як бачимо перспектива не радує, але за десять років багато що зміниться, тому, можливо, ріст цін не буде здаватися настільки значним.