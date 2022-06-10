Аферисты массово грабят людей под видом еПоддержки: как распознать мошенничество?

В Украине внутренне перемещенные лица имеют право на государственные выплаты от еПоддержки, и многих международных организаций, вроде Красного креста. Однако, так как оформление большинства выплат происходит онлайн, мошенники решили этим воспользоваться. Людям массово приходят смс-сообщения, о том, что они могут оформить выплату, перейдя по определенной ссылке. Это ловушка, ведь дальше вы просто передадите свои личные данные мошенникам, которые могут украсть деньги с ваших банковских счетов.





Оформлять выплату нужно только в “Дии”, органах местной власти или социальной защиты населения

На днях в один из чатов в Телеграмм пришло сообщение, что все внутренне перемещенные лица имеют право получить 3000 грн. Следует перейти по ссылке, где открывается форма ПриватБанка (достаточно реалистичная), и там просят ввести пароль от мобильного приложения. Обратите внимание, что при переходе на форму ПриватБанка появляется не сайт Привата, а некий mopays.me. Если вы видите где-то подобные сообщения, не реагируйте на них, а лучше распространяйте другим и говорите, что это мошенничество. Если вам, или кому-то из знакомых пришлось ввести свои данные, немедленно измените пароль в приложении и пин-код банковской карты.

Еще один популярный “разводняк” от Е-groshi

Многие украинцы начали получать сообщения от E-groshi, где также нужно перейти по ссылке и ввести данные карты. Далее, вам вроде бы звонит Приватбанк с просьбой подтвердить операцию. После подтверждения со счета исчезают все денежные средства. Кое-где у людей исчезали еще и кредитные средства, на которые теперь еще будут расти проценты, если их не вернуть вовремя.

Правительство еще раз призывает всех, кто претендует на пособие. Оформляйте его исключительно в “Дии”, а если нет приложения, то обращайтесь в органы социальной защиты населения, городского или поселкового совета по месту жительства.