Аферисти масово грабують людей під виглядом єПідтримки: як розпізнати шахрайство?

В Україні внутрішньо переміщені особи мають право на державні виплати від єПідтримки, та багатьох міжнародних організацій, на кшталт Червоного хреста. Однак, так як оформлення більшості виплав відбувається онлайн, шахраї вирішили цим скористуватися. Людям масово приходять смс-повідомлення, про те, що вони можуть оформити виплату перейшовши за певним посиланням. Це пастка, адже далі ви просто передасте свої особисті дані шахраям, які можуть вкрасти гроші з ваших банківських рахунків.





Оформлювати виплату потрібно лише в Дії, або органах місцевої влади, чи соціального захисту населення

Днями в один із чатів в Телеграм прийшло повідомлення, що всі внутрішньо переміщені особи мають право отримати 3000 грн. Потрібно перейти за посиланням, де відкривається форма ПриватБанку (доволі реалістична), і там просять ввести пароль від мобільного додатку. Зауважте, що при переході на форму ПриватБанку, з’являється не сайт Привату, а якийсь mopays.me. Якщо ви бачите десь подібні повідомлення не реагуйте на них, а краще поширюйте іншим і кажіть, що це шахрайство. Якщо вам, чи комусь із знайомих таки довелося ввести свої дані, негайно змініть пароль в додатку та пін-код банківської картки.

Ще один популярний “розводняк” від Е-groshi

Багато українців почали отримувати повідомлення від Е-groshi, де також треба перейти за посиланням і ввести дані картки. Далі, до вас начебто дзвонить Приватбанк з проханням підтвердити операцію. Після підтвердження з рахунку зникають всі кошти. Подекуди у людей зникали ще й кредитні кошти, на які тепер ще й ростимуть відсотки, якщо їх не повернути вчасно.

Уряд ще раз закликає всіх, хто претендує на грошову допомогу. Оформлюйте її виключно в “Дії”, а якщо не маєте додатку, то звертайтесь до органів соціального захисту населення, чи міської або селищної ради за місцем проживання.