Redmi Watch 6 получит новый корпус и 24 дня автономности

Компания Xiaomi официально подтвердила выход Redmi Watch 6 — обновленных смарт-часов. Их представят 23 октября вместе со смартфоном Redmi K90 Pro Max.

Судя по постерам, новинка получила обновленный дизайн, более крупный 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с рамками всего 2 мм и цельный алюминиевый корпус. Redmi обещает значительное улучшение автономности при сохранении фокуса на доступной цене.

Redmi Watch 6 будут представлены в трех цветах: Misty Blue, Classic Black и Moonlight Silver. Голубая версия сочетает серебристую рамку со светлым ремешком, черная модель выглядит строго и универсально, а серебристо-белая рассчитана на более легкий и утонченный стиль.

Часы работают на операционной системе HyperOS 3 и поддерживают уведомления, управление умным домом и некоторые сторонние приложения. Заявленное время автономной работы — до 24 дней на одном заряде.

Стоимость пока не объявлена, но ожидается, что она будет близкой к стартовой цене Redmi Watch 5 — около 599 юаней, или $84.