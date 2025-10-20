«Резерв+» расширяет функционал: Как оформить отсрочку от мобилизации родителям детей с инвалидностью

Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать приложение «Резерв+», добавляя новые, крайне важные для военнообязанных функции. Недавно в обновленной версии появилась возможность подать запрос на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Эта новация значительно упрощает процедуру и экономит время.

Кто может воспользоваться новой функцией?

Услуга подачи запроса на отсрочку через «Резерв+» доступна для двух основных категорий родителей:

Родители ребенка в возрасте до 18 лет, который имеет инвалидность. Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Важно: если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них имеет право подать запрос на отсрочку отдельно. Ключевым условием для успешного оформления является наличие актуальной и полной информации об инвалидности ребенка в государственных реестрах.

Пошаговая инструкция для подачи запроса

Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Обновление приложения: Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена последняя версия «Резерв+». Авторизация: Войдите в приложение. Подача запроса на отсрочку: На главном экране нажмите на три точки, выберите пункт «Подать запрос на отсрочку» и укажите соответствующий тип отсрочки. Отправка: Отправьте сформированный запрос.

Что делать в случае отказа?

Иногда система может отказать в оформлении отсрочки. Обычно это происходит из-за отсутствия или неполных данных о ребенке в государственных реестрах.

В таком случае необходимо обновить информацию. Это можно сделать несколькими способами:

Онлайн: Проверить и обновить данные через соответствующие государственные электронные ресурсы.

Личное обращение: Обратиться к: Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ); Органа социальной защиты населения (ОСЗН); Пенсионного фонда.

Обратиться к:

Также стоит помнить: если срок действия документа об инвалидности ребенка закончился, подать запрос на отсрочку можно будет только после получения нового, действительного документа.