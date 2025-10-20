«Резерв+» расширяет функционал: Как оформить отсрочку от мобилизации родителям детей с инвалидностью
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать приложение «Резерв+», добавляя новые, крайне важные для военнообязанных функции. Недавно в обновленной версии появилась возможность подать запрос на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Эта новация значительно упрощает процедуру и экономит время.
Кто может воспользоваться новой функцией?
Услуга подачи запроса на отсрочку через «Резерв+» доступна для двух основных категорий родителей:
- Родители ребенка в возрасте до 18 лет, который имеет инвалидность.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
Важно: если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них имеет право подать запрос на отсрочку отдельно. Ключевым условием для успешного оформления является наличие актуальной и полной информации об инвалидности ребенка в государственных реестрах.
Пошаговая инструкция для подачи запроса
Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Обновление приложения: Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена последняя версия «Резерв+».
- Авторизация: Войдите в приложение.
- Подача запроса на отсрочку: На главном экране нажмите на три точки, выберите пункт «Подать запрос на отсрочку» и укажите соответствующий тип отсрочки.
- Отправка: Отправьте сформированный запрос.
Что делать в случае отказа?
Иногда система может отказать в оформлении отсрочки. Обычно это происходит из-за отсутствия или неполных данных о ребенке в государственных реестрах.
В таком случае необходимо обновить информацию. Это можно сделать несколькими способами:
- Онлайн: Проверить и обновить данные через соответствующие государственные электронные ресурсы.
- Личное обращение: Обратиться к:
- Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Органа социальной защиты населения (ОСЗН);
- Пенсионного фонда.
Также стоит помнить: если срок действия документа об инвалидности ребенка закончился, подать запрос на отсрочку можно будет только после получения нового, действительного документа.