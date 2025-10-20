realme назвал смартфоны, которые первыми получат UI 7 на базе Android 16

Бренд realme официально подтвердил, что первыми устройствами с новой оболочкой realme UI 7 станут флагманы серии realme GT 8, а глобальное распространение обновления начнется в ноябре.

В Китае стабильная версия realme UI 7 появится сначала на моделях realme GT 7 Pro, GT 7, GT 5 Pro, Neo 7 Turbo и GT Neo 6. В декабре она доберется до realme GT 5 240W, Neo 7x, realme 14 Pro и 14 Pro+, а в январе 2026 года — до realme 15, 13 Pro, 12 Pro и серий realme V70 и V60. Распространение будет проходить поэтапно в зависимости от региона.

Сама оболочка realme UI 7 получила обновленный дизайн со стеклянными визуальными эффектами и мягкими световыми переходами. Обновлены иконки, центр управления и динамические обои, а новый движок Flow Light Engine обеспечивает плавность анимации и стабильную частоту кадров.

Помимо визуальных улучшений, realme UI 7 оптимизирована для многозадачности и игр: технология Flow Accelerator повышает отзывчивость в шести сценариях, снижая задержки.

Глобальный релиз realme UI 7 ожидается в день премьеры realme GT 8 Pro, а подробный международный график будет раскрыт в ноябре.