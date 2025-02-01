NVIDIA GeForce RTX 5090 доминирует в тестах ИИ DeepSeek R1, оставляя AMD далеко позади

NVIDIA опубликовала результаты тестов своей новой видеокарты GeForce RTX 5090 в модели искусственного интеллекта R1 от китайской компании DeepSeek.

Ранее AMD также делилась своими результатами в R1, где ее Radeon RX 7900 XTX показал себя достаточно хорошо. Тем не менее, после обнародования данных от NVIDIA, результаты AMD уже не выглядят столь впечатляющими.

В тестах Distill Qwen 7b и Distill Llama 8b, флагманская GeForce RTX 5090 достигает скорости около 200 токенов в секунду. Это почти вдвое больше, чем у Radeon RX 7900 XTX (около 100 токенов в секунду). В тесте Distill Qwen 32b, GeForce RTX 5090 показывает чуть более 50 токенов за секунду.

По сравнению с предыдущим поколением, GeForce RTX 4090, преимущество GeForce RTX 5090 не столь значительно. В Distill Qwen 7b и Distill Llama 8b, предыдущая модель достигает около 150 токенов в секунду.