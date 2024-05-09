Ученые объяснили, меняют ли социальные сети мозг детей

Не так давно вышла книга Джонатана Хайдта «Тревожное поколение». В ней говорится о том, что растущие проблемы психического здоровья у детей и подростков — результат замены ключевых событий социальными сетями в годы становления их мозга.

Книга Хайдта подверглась критике ученых, и вполне справедливо. Эксперт основывается в основном на исследованиях, которые показывают, что психическое здоровье подростков ухудшилось с 2010 года. Это примерно совпадает с массовым внедрением смартфонов. Однако корреляция — это не причинно-следственная связь. Исследования, которыми мы располагаем на сегодняшний день, показывают, что влияние телефонов и социальных сетей на психическое здоровье подростков имеет множество нюансов.

Метаанализ связей между психическим здоровьем и социальными сетями дает неубедительные или относительно незначительные результаты. Крупнейшее на сегодняшний день американское исследование развития мозга у детей не выявило значимой связи между развитием функций мозга и использованием цифровых медиа.

Американская психологическая ассоциация недавно также сообщила, что соцсети не приносят вреда или пользы молодым людям, а последствия пользования ими зависят от сильных или уязвимых сторон людей, от условий, в которых они растут.

Но почему Хайдт и другие специалисты настаивают на том, что смартфоны опасны для мозга? Это связано с непониманием результатов исследований. То есть простая связь между использованием соцсетей и работой мозга сама по себе воспринимается как признак чего-то вредного. При этом функциональные и структурные исследования мозга не позволяют объективно определить увеличение или уменьшение нейронной активности или толщины участка мозга как нечто «хорошее» или «плохое».