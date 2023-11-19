ВПЛ могут не получать выплаты из-за сбоев: в Правительстве рассказали что делать

Задержки с выплатами украинским внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) часто связаны с техническими проблемами. ВПЛ, которые не получают денежную помощь более месяца, рекомендуется обращаться в Министерство реинтеграции или в офис Уполномоченного по вопросам ВПЛ.

Министерство социальной политики уверяет, что украинцы, которые имеют на это право, получат причитающиеся им выплаты в полном объеме, хотя технические сбои могут вызвать определенные задержки. Длительное неполучение выплат требует прямого контакта для выяснения причины задержки. С Министерством реинтеграции можно связаться по телефону горячей линии 15-48, а с офисом Уполномоченного по вопросам ВПЛ – по телефону +38 (066) 813-62-39.

После личного обращения будет проведена проверка данных и выплачены средства. Важно отметить, что стандартный размер ежемесячной помощи составляет 2000 грн для трудоспособных взрослых и 3000 грн на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Украинцы, которые перемещаются из районов, пострадавших от боевых действий или блокады, с временно оккупированных населенных пунктов, имеют право обратиться за государственной денежной помощью. Общины, которые имеют на это право, определяются Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.