ВПО можуть не отримувати виплати через збої: в Уряді розповіли що робити

Затримки з виплатами українським внутрішньо переміщеним особам (ВПО) часто пов’язані з технічними проблемами. ВПО, які не отримують грошову допомогу більше місяця, рекомендується звертатися до Міністерства реінтеграції або до офісу Уповноваженого з питань ВПО.

Міністерство соціальної політики запевняє, що українці, які мають на це право, отримають належні їм виплати в повному обсязі, хоча технічні збої можуть спричинити певні затримки. Тривале неотримання виплат вимагає прямого контакту для з’ясування причини затримки. З Міністерством реінтеграції можна зв’язатися за телефоном гарячої лінії 15-48, а з офісом Уповноваженого з питань ВПО – за телефоном +38 (066) 813-62-39.

Після особистого звернення буде проведена перевірка даних і виплачені кошти. Важливо зазначити, що стандартний розмір щомісячної допомоги становить 2000 грн для працездатних дорослих і 3000 грн на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Українці, які переміщуються з районів, що постраждали від бойових дій або блокади, з тимчасово окупованих населених пунктів, мають право звернутися за державною грошовою допомогою. Громади, які мають на це право, визначаються Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.