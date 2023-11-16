Працюй або їдь до дому: Європейські країни міняють підхід до ВПО з України

Кілька європейських країн переглядають свої стратегії підтримки українських біженців. Це включає в себе зміни у допомозі, забезпеченні житлом та стимулюванні працевлаштування.

Німеччина, як повідомляє DW, має намір припинити фінансову допомогу українським біженцям з 2024 року. Зміни передбачають скорочення виплат, а право на соціальну допомогу буде продовжено до трьох років замість нинішніх півтора. Українці, які проживають у гуртожитках протягом 36 місяців, отримуватимуть лише найнеобхідніші виплати.

Чеська Республіка коригує свою житлову підтримку, скорочуючи безкоштовне проживання з 150 днів до 120 або 90 днів, починаючи з наступного року. Крім того, не буде спеціальних класів для українських дітей, а окремі дати зарахування до дитячих садків і шкіл можуть бути скасовані.

Польща також планує скоротити соціальну підтримку для українців у 2024 році. Йдеться про сімейні виплати, безкоштовне навчання та медичне обслуговування.

В Ірландії пропонують обмежити безкоштовне проживання в державних закладах для українських біженців трьома місяцями. Крім того, уряд розглядає можливість скорочення соціальних виплат українцям.

Ці зміни відображають зміну європейського підходу до надання допомоги українським біженцям, зосереджуючись на довгострокових стратегіях інтеграції.