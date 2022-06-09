Польша сообщила о новых, рекордно высоких выплатах для украинских беженцев
Сейчас в Польше находятся почти три миллиона украинцев, переехавших туда после 24 февраля. Поляки очень активно помогают всем, и с поиском работы, и с изучением языка, и с финансовой поддержкой. В частности, стало известно, что украинцы претендуют на новый вид помощи от Красного креста. Правда, есть ряд нюансов. Оформить выплату могут только те, кто живет на территории Лодзинского уезда, и до этого не оформлял никаких дополнительных выплат, кроме тех, которые по умолчанию выплачивало польское правительство.
Помощь будет выплачиваться в течение четырех месяцев
Помощь рассчитана на определенные категории семей:
- Женщины, проживающие сами с несовершеннолетними детьми, или родителями старше 50 лет.
- Семьи, которые возглавляют люди старше 50 лет.
- Семьи, которые занимаются двумя или более несовершеннолетними детьми, или людьми старше 50 лет.
- Семьи, где есть хотя бы один человек с особыми потребностями.
Подавать заявку можно уже и максимум на пятерых членов семьи. Следовательно, заявитель получит 720 злотых, что эквивалентно 4897 грн, а каждый дополнительный член семьи получит по 610 злотых, то есть 4 207 грн. Таким образом, в месяц, семья из пяти человек сможет получить более 3000 злотых, что достаточно много.
Как подать заявку?
Подать заявку может один из семьи, но все остальные должны иметь при себе следующие документы:
- загранпаспорт гражданина Украины;
- ID-карту или обычный внутренний паспорт гражданина Украины;
- загранпаспорт иностранца с видом на жительство;
- для детей свидетельство о рождении.
Чтобы подать заявку, нужно загрузить на телефон приложение Красного креста и следовать инструкциям, которые там есть. После подачи заявки с семьей свяжется уполномоченный для уточнения и подтверждения информации. Деньги можно тратить на любые потребности.