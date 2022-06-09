Польша сообщила о новых, рекордно высоких выплатах для украинских беженцев

Сейчас в Польше находятся почти три миллиона украинцев, переехавших туда после 24 февраля. Поляки очень активно помогают всем, и с поиском работы, и с изучением языка, и с финансовой поддержкой. В частности, стало известно, что украинцы претендуют на новый вид помощи от Красного креста. Правда, есть ряд нюансов. Оформить выплату могут только те, кто живет на территории Лодзинского уезда, и до этого не оформлял никаких дополнительных выплат, кроме тех, которые по умолчанию выплачивало польское правительство.





Помощь будет выплачиваться в течение четырех месяцев

Помощь рассчитана на определенные категории семей:

Женщины, проживающие сами с несовершеннолетними детьми, или родителями старше 50 лет. Семьи, которые возглавляют люди старше 50 лет. Семьи, которые занимаются двумя или более несовершеннолетними детьми, или людьми старше 50 лет. Семьи, где есть хотя бы один человек с особыми потребностями.

Подавать заявку можно уже и максимум на пятерых членов семьи. Следовательно, заявитель получит 720 злотых, что эквивалентно 4897 грн, а каждый дополнительный член семьи получит по 610 злотых, то есть 4 207 грн. Таким образом, в месяц, семья из пяти человек сможет получить более 3000 злотых, что достаточно много.

Как подать заявку?

Подать заявку может один из семьи, но все остальные должны иметь при себе следующие документы:

загранпаспорт гражданина Украины;

ID-карту или обычный внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт иностранца с видом на жительство;

для детей свидетельство о рождении.

Чтобы подать заявку, нужно загрузить на телефон приложение Красного креста и следовать инструкциям, которые там есть. После подачи заявки с семьей свяжется уполномоченный для уточнения и подтверждения информации. Деньги можно тратить на любые потребности.