Евро пошел вверх: курс валют на 9 июня, четверг

В Украине ощутимо подорожает европейская валюта. На 9 июня, четверг, Национальный банк Украины поднял ее курс до 31 гривны и 41 копейки. То есть на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем.





Следом за евро вверх пошли и другие европейские валюты. Польский злотый подорожает на 6 копеек. За него будут просить 6 гривен и 86 копеек. Румынский лей 9 июня обойдется в 6 гривен и 35 копеек.

НБУ продолжает держать курс доллара на уровне 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 9 июня 2022