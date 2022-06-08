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Евро пошел вверх: курс валют на 9 июня, четверг
В Украине ощутимо подорожает европейская валюта. На 9 июня, четверг, Национальный банк Украины поднял ее курс до 31 гривны и 41 копейки. То есть на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем.
Следом за евро вверх пошли и другие европейские валюты. Польский злотый подорожает на 6 копеек. За него будут просить 6 гривен и 86 копеек. Румынский лей 9 июня обойдется в 6 гривен и 35 копеек.
НБУ продолжает держать курс доллара на уровне 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 9 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|21,0679
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|16,0565
|410
|KRW
|100
|Она
|2,3336
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,728
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,2226
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|31,411
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,566
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,183
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,8699
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7648
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|23,3321
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,1762
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4916
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5382
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,7584
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,8855
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|3,0994
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,9093
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|4,8555
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,3516
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|2,0187
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,2716
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|39,3939
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,7375
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,7037
|348
|HUF
|100
|Форинт
|8,0285
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|36,7149
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2718
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,9919
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|29,9651
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3759