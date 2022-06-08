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Евро пошел вверх: курс валют на 9 июня, четверг

08.06.2022
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Обмін валют

В Украине ощутимо подорожает европейская валюта. На 9 июня, четверг, Национальный банк Украины поднял ее курс до 31 гривны и 41 копейки. То есть на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Следом за евро вверх пошли и другие европейские валюты. Польский злотый подорожает на 6 копеек. За него будут просить 6 гривен и 86 копеек. Румынский лей 9 июня обойдется в 6 гривен и 35 копеек.

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НБУ продолжает держать курс доллара на уровне 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 9 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 21,0679
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2524
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 16,0565
KRW 100 Она 2,3336
HKD 1 Гонконгский доллар 3,728
DKK 1 Датская крона 4,2226
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 31,411
EGP 1 Египетский фунт 1,566
JPY 10 Йена 2,183
PLN 1 Злотый 6,8699
INR 10 Индийская рупия 3,7648
CAD 1 Канадский доллар 23,3321
HRK 1 Куно 4,1762
MXN 1 Мексиканское песо 1,4916
MDL 1 Молдавский лей 1,5382
ILS 1 Новый израильский шекель 8,7584
NZD 1 Новозеландский доллар 18,8855
NOK 1 Норвежская крона 3,0994
ZAR 1 Ренд 1,9093
RUB 10 Российский рубль 4,8555
RON 1 Румынский лей 6,3516
IDR 1000 Рупия 2,0187
SGD 1 Сингапурский доллар 21,2716
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 39,3939
KZT 100 Теньге 6,7375
TRY 1 Турецкая лира 1,7037
HUF 100 Форинт 8,0285
GBP 1 Фунт стерлингов 36,7149
CZK 1 Чешская крона 1,2718
SEK 1 Шведская крона 2,9919
CHF 1 Швейцарский франк 29,9651
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3759

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08.06.2022
1 хвилина на прочитання
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