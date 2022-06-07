Более 18 000 гривен: Польша будет платить украинцам дополнительную помощь

Польша с начала войны приняла очень много украинских беженцев. Страна как может поддерживает переселенцев жильем, финансовой и гуманитарной помощью. Время от времени польское правительство анонсирует новые программы, направленные на лучшую адаптацию украинцев. Например, бесплатное изучение языка или помощь в поиске работы. На днях рассказали и о новом виде помощи, который уже могут оформить все, кто зарегистрировался в Польше, как временно перемещенное лицо. Речь идет о 300 злотых, которые будут приходить ежемесячно в течение трех месяцев. В целом, один человек претендует на 900 злотых, что эквивалентно примерно 6200 грн.





Помощь будут выдавать не наличными

Эти деньги украинцы получат не наличными, а в виде пластиковой карты от сети Biedronka. На карту ежемесячно будет приходить 300 злотых, которые можно потратить в одноименном магазине в любом польском городе. Покупать можно все кроме алкоголя, сигарет, текстиля и отдельных товаров типа карт мобильной связи.



Если в Польше находится мама с ребенком или семья, то карточку можно оформить на каждого человека, но не более трех. Общая сумма выплат за три месяца не должна превышать 2 700 злотых, то есть 18 620 грн.

Чтобы оформить карточку, нужно позвонить в специальный фонд по месту собственного проживания. Номера телефонов здесь. Поспешите, ведь карточек всего 10 000.

В то же время Польша отменяет ряд других выплат

На ряду с этой хорошей новостью есть и несколько не очень хороших. С июня Польша перестает начислять беженцам ежедневную выплату в размере 280 грн. Деньги будут получать только те, кто по состоянию здоровья, в силу возраста или каких-либо личных обстоятельств не может устроиться на работу. Также с 1 июня проезд в поездах в пределах Польши снова платный. Бесплатно можно купить только билеты в несколько городов вдоль восточной границы.