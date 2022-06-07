В липні дехто з українців отримає по 20 000 грн. пенсії: кому пощастить?

В Україні щороку відбувається індексація пенсій. Цьогоріч вона повинна відбутися в липні. Виплати планують перерахувати враховуючи рівень інфляції, курс валют та розмір середньої зарплати. І попри те, що в країні триває війна, впроваджено воєнний стан й індексацію цілком законно мають право скасувати, в Міністерстві соціальної політики заявили, що доплати будуть. Ба більше, дехто з українців отримає пенсію, яка перевищить 20 000 гривень.





Перерахунок торкнеться власників максимальної та мінімальної виплати

Індексація стосуватиметься власників мінімальної виплати, максимальної, а також фіксованої набавки до понаднормового стажу.

В Україні максимальну пенсію отримує понад 300 000 осіб, тоді як загальна кількість пенсіонерів, перевищує 11 мільйонів. Максимальна пенсія станом на сьогодні становить 19 340 грн, що дорівнює десятьом мінімальним виплатам. Після липневого перерахунку пенсія становитиме 20 270 грн, тоді як мінімальна зросте з 1934 до 2027 грн. Щорічна надбавка до понаднормового стажу зросте з 19,34 грн до 20,27 грн.

Основна мета індексації, зробити так, щоб пенсія “встигала” за ростом цін, а пенсіонери не надто гостро відчували інфляцію. Власники максимальної пенсії ймовірно відчують полегшення, а от ті в кого ледь 2000 грн, навряд чи відчують доплату, яка становить менше сотні.

Поки діє воєнний стан соціальні виплати продовжуватимуть автоматично

Ще одне нововведення в пенсійному законодавстві, про яке стало відомо буквально нещодавно. В Мінсоцполітики оголосили, що всі виплати, на кшталт субсидій, дитячих грошей та різного роду соціальної допомоги, продовжуватимуть автоматично. Людям не потрібно оновлювати документи, ба більше, багато хто банально немає змоги це зробити, через тимчасовий переїзд у зв’язку з бойовими діями в рідному місті.