Понад 18 000 гривень: Польща платитиме українцям додаткову допомогу

Польща від початку війни прийняла в себе дуже багато українських біженців. Країна, як може підтримує переселенців житлом, фінансовою та гуманітарною допомогою. Час від часу польський уряд анонсує нові програми спрямовані на кращу адаптацію українців. Наприклад, безкоштовне вивчення мови, чи допомогу у пошуку роботи. Днями, розповіли й про новий вид допомоги, який вже можуть оформити всі, хто зареєструвався в Польщі, як тимчасово переміщена особа. Мова про 300 злотих, які приходитимуть щомісяця протягом трьох місяців. Загалом, одна особа претендує на 900 злотих, що еквівалентно приблизно 6200 грн.





Допомогу видаватимуть не готівкою

Ці гроші українці отримають не готівкою, а у вигляді пластикової картки від мережі Biedronka. На картку щомісяця приходитиме 300 злотих, які можна витратити в однойменному магазині у будь-якому польському місті. Купувати можна все крім алкоголю, сигарет, текстилю та окремих товарів на кшталт карток мобільного зв’язку.

Якщо в Польщі перебуває мама з дитиною, чи сім’я, то картку можна оформити на кожну особу, але не більше трьох. Загальна сума виплат за три місяці немає перевищувати 2 700 злотих, тобто 18 620 грн.

Щоб оформити картку потрібно зателефонувати до спеціального фонду по місці власного проживання. Номери телефонів тут. Поспішіть, адже карток лише 10 000.

Водночас Польща скасовує ряд інших виплат

На ряду з цією хорошою новиною, є й кілька не дуже гарних. З червня Польща припиняє нараховувати біженцям щоденну виплату у розмірі 280 грн. Гроші отримуватимуть лише ті, хто через стан здоров’я, в силу віку або якихось особистих обставин не може влаштуватися на роботу. Також з 1 червня проїзд у поїздах в межах Польщі знову платний. Безкоштовно можна купити лише квитки до кількох міст вздовж східного кордону.