Инфляция в 60-100%: эксперты рассказали, что будет с ценами в Украине до конца года

Цены на продукты и другие товары первой необходимости растут без остановки. И дело здесь не только в военном дефиците, но и в удорожании горючего и повышении курса валют. И пока официальные источники обещают украинцам инфляцию не более 30%, ее реальные показатели могут быть вдвое, а то и втрое выше.





Согласно прогнозу главы Национального банка Кирилла Шевченко до конца года инфляция в Украине будет составлять 20%. Однако по мнению экспертов такие данные не очень реалистичны.

Как отметил Алексей Дорошенко, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, официальный показатель инфляции уже сегодня составляет 16,5%. Маловероятно, что за следующие полгода он вырастет всего на 3,5%, особенно учитывая восходящую динамику курса и вполне европейские цены на топливо.

Эксперт считает, что формально инфляция достигнет не менее 30%. А реальный рост цен для населения будет гораздо существеннее, поскольку больше всего подорожают товары, без которых украинцы просто не могут обойтись.

Специалист по анализу политики и стратегического планирования Геннадий Рябцев пояснил: инфляция для простых украинцев со средним и низким уровнем достатка всегда в два раза выше официальных показателей. Люди покупают преимущественно самые необходимые, базовые товары, особенно сейчас – во время войны. А именно такие товары обычно дорожают больше всего.

Взять хотя бы индекс борща, который в прошлом году, по официальным данным, повысился на 10%. На самом же деле продукты для приготовления традиционного блюда в магазинах подорожали почти втрое.

По прогнозу Рябцева, официальные показатели инфляции к концу года могут составить 30-35%. Что же касается фактического повышения цен на полках магазинов, то оно будет составлять как минимум 60%. А для украинцев с самым низким достатком, чья потребительская корзина состоит исключительно из товаров первой необходимости, реальная инфляция дойдет до 100%.