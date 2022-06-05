Украинцам готовы платить от 100 тыс. грн. ежемесячно: кого ищут во время войны

Сейчас среди самых востребованных профессий в Украине можно увидеть — дворников, медработников, учителей, фармацевтов, продавцов-консультантов. сантехников и электромонтеров. Но их заработная плата далеко не мечта. Другое дело — инженеры по программному обеспечению компьютеров и специалисты по разработке компьютерных программ — с зарплатой от 110 тысяч гривен.





Об этом говорят данные Киевского городского центра занятости. Отмечается, что состоянием на 2 июня в Киеве было доступно 1,5 тысячи вакансий. А это в 15 раз меньше, чем было еще в начале февраля, то есть до вторжения орков в Украину.

С начала 2022 года на учет в Киевский городской центр занятости становились 23,5 тысячи человек. Состоянием на 2 июня на учете состоит 14,4 тысяч безработных. В прошлом году состоянием на начало июня на учете было около 16 тысяч украинцев.

В то же время уровень заработных плат продолжает снижаться. В апреле средняя зарплата уменьшилась на 10%. А в мае уровень дохода упал на 9-58%. Меньше всего получают те, кто работает в сфере безопасности, туризма, гостиниц и ресторанов — это чуть больше 9 тысяч гривен. В то же время уровень дохода растет в сфере рекламы и сельского хозяйства.

Причина снижения заработных плат — полная или частичная остановка деятельности многи организацией. Из-за нарушения логистики и сложности поставок материалов, многие организации не имеют возможности выплачивать сотрудникам зарплату на довоенном уровне.

К слову, профессор в Департаменте экономики Университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко утверждает, что лучший способ оживить экономику в Украине — это вовсе не снижение налогов и льготы для бизнеса. По его словам спасет ситуацию увеличение госзаказов. Такая стратегия существенно оживит экономику, особенно, если война затянется. Вероятно, украинские власти тоже рассматривают такой вариант, но пока его не реализуют. Государство постоянно призывает бизнес возобновлять работу и делает ставку на снижение налогов для предпринимателей всех уровней.