Українцям готові сплачувати від 100 тис. грн. щомісяця: кого шукають під час війни

Зараз серед найбільш затребуваних професій в Україні можна побачити двірників, медпрацівників, вчителів, фармацевтів, продавців-консультантів. сантехніків та електромонтерів. Але їхня заробітна плата далеко не мрія. Інша справа — інженери з програмного забезпечення комп’ютерів та спеціалісти з розробки комп’ютерних програм — із зарплатою від 110 тисяч гривень.





Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості. Зазначається, що станом на 2 червня у Києві було доступно 1,5 тисячі вакансій. А це в 15 разів менше, ніж було ще на початку лютого, тобто до вторгнення орків в Україну.

З початку 2022 року на облік до Київського міського центру зайнятості стало 23,5 тисячі осіб. Станом на 2 червня на обліку перебуває 14,4 тисячі безробітних. Торік на початку червня на обліку було близько 16 тисяч українців.

Водночас, рівень заробітних плат продовжує знижуватися. У квітні середня заробітна плата зменшилася на 10%. А у травні рівень доходу впав на 9-58%. Найменше отримують ті, хто працює у сфері безпеки, туризму, готелів та ресторанів – це трохи більше ніж 9 тисяч гривень. Водночас рівень доходу зростає у сфері реклами та сільського господарства.

Причина зниження заробітних плат – повна або часткова зупинка діяльності багатьох організацій. Через порушення логістики та складність поставок матеріалів багато організацій не мають можливості виплачувати співробітникам зарплату на довоєнному рівні.

До слова, професор у Департаменті економіки Університету Каліфорнії Берклі Юрій Городниченко стверджує, що найкращий спосіб пожвавити економіку в Україні — це зовсім не зниження податків та пільги для бізнесу. За його словами, врятує ситуацію збільшення держзамовлень. Така стратегія суттєво пожвавить економіку, особливо якщо війна затягнеться. Ймовірно, українська влада теж розглядає такий варіант, але поки що його не реалізує. Держава постійно закликає бізнес відновлювати роботу та робить ставку на зниження податків для підприємців усіх рівнів.