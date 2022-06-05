Польша меняет правила выплат украинцам: стоит ли ожидать полного прекращения помощи

Новые правила расчета вступили в силу 1 июня. Новые правила касаются изменения заведения социального страхования и дат выплат.





Теперь выплатой помощи будет заниматься компания ZUS, а каждому из родителей или опекунов, подавших заявление, назначат дату выплат.

Теперь деньги будут начислять 4,7,9,14,18 или 20 числа каждого месяца. В указанную дату деньги уже должны быть на счету.

Новый расчетный срок программы продлится с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года.

Особенности выплаты финансовой поддержки

Для обеспечения беспрерывности выплат и получения средств с июня 2022 года нужно было подать заявку до конца апреля. Если заявление подавалось до концам мая, то деньги начислят в июле. Кстати на сайте ZUS есть график выплат. Время подачи заявки и время выплат.

Дата подачи заявления Дата выплаты до 30 апреля до 30 июня 2022 с 1 по 31 мая до 31 июля с 1 по 30 июня до 31 августа с 1 по 31 июля до 30 сентября с 1 по 31 августа до 31 октября

Деньги будут поступать на счет, указанный одним из родителей или опекуном.

Кто и сколько получает по программе “Семья 500+”

Украинцы, которые приехали в Польшу после 24 февраля, могут получить помощь по программе “Семья 500+” с 26 марта.

Программа предусматривает помощь семьям с детьми. Украинские семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, могут подать заявку на получение ежемесячной финансовой помощи в размере 500 злотых на каждого ребенка. Это около 3500 гривен.

Выплата не зависит от уровня дохода семьи. Подать заявку можно на Платформе Электронных услуг PUE ZUS.

Для этого нужен номер PESEL (аналог ИНН). банковский счет и польский номер телефона.

Польша всячески поддерживает украинцев, которые вынуждены бежать из дома из-за вторжения российской армии. Этих денег будет достаточно, чтобы чувствовать себя относительно уверенно в первое время.