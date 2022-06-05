Польща змінює правила виплат українцям: чи варто очікувати на повне припинення допомоги

Нові правила розрахунку набрали чинності 1 червня. Вони стосуються зміни закладу соціального страхування та дат виплат.





Тепер виплатою допомоги займатиметься компанія ZUS, а кожному з батьків або опікунів, які подали заяву, призначать дату виплат.

Тепер гроші нараховуватимуть 4,7,9,14,18 або 20 числа кожного місяця. У зазначену дату гроші вже мають бути на рахунку.

Новий розрахунковий термін програми триватиме з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.

Особливості виплати фінансової підтримки

Для забезпечення безперервності виплат та отримання коштів із червня 2022 року потрібно було подати заявку до кінця квітня. Якщо заява подавалася до кінця травня, то гроші нарахують у липні. До речі, на сайті ZUS є графік виплат. Час подання заявки та час виплат.

Дата подання заявки Дата виплати до 30 квітня до 30 червня 2022 з 1 по 31 травня до 31 липня з 1 по 30 червня до 31 серпня з 1 по 31 липня до 30 вересня з 1 по 31 серпня до 31 жовтня

Гроші надходитимуть на рахунок, вказаний одним із батьків або опікуном.

Хто та скільки отримує за програмою “Сім’я 500+”

Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть отримати допомогу за програмою “Сім’я 500+” з 26 березня.

Програма передбачає допомогу сім’ям із дітьми. Українські сім’ї, які мають неповнолітніх дітей, можуть подати заявку на отримання щомісячної фінансової допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину. Це близько 3500 гривень.

Виплата не залежить від рівня доходу сім’ї. Подати заявку можна на Платформі електронних послуг PUE ZUS.

Для цього потрібен номер PESEL (аналог ІПН). банківський рахунок та польський номер телефону.

Польща всіляко підтримує українців, котрі змушені втекти з дому через вторгнення російської армії. Цих грошей буде достатньо, щоб почуватися відносно впевнено спочатку.